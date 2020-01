È legittima l'adozione, per il triennio 2017-2019, del Piano Regolatore dell'Offerta del formaggio Parmigiano-Reggiano (ai sensi Regolamento UE n. 1308/2013) approvato dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali nel dicembre 2016. Lo ha stabilito Tar Lazio, con la sentenza del 28 gennaio 2020, n. 1199, respingendo il ricorso di un gruppo di allevatori/produttori non aderenti al Consorzio ma comunque inseriti nel sistema controllo della DOP e nel Registro ufficiale delle Quote Latte Parmigiano Reggiano. La decisione ha però bocciato la disciplina della modalità di calcolo della contribuzione aggiuntiva a carico dei produttori, che si basa sullo "splafonamento di caseificio", ossia sul superamento di un livello di produzione da parte del singolo caseificio, e su misure interne di compensazione. Il Piano autorizza gli Stati membri a "stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta".