Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di Deutsche Bank contro la sanzione di 150mila euro irrogata, nel 2018, dall'Antitrust per essere stata sostanzialmente il braccio finanziario di Green Solution Energy, società a sua volta sanzionata per pratiche scorrette ed aggressive nella vendita a domicilio di impianti fotovoltaici. In particolare l'istituto è stato ‘multato' perché «incapace di evitare l'acquisizione a sistema di contratti di finanziamento non richiesti» e «privi di un valido consenso del consumatore». Non solo, la banca è anche risultata priva di «meccanismi di controllo ex-post che verificassero la corretta e consapevole acquisizione del consenso dei consumatori». L'indagine dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è iniziata a seguito di alcune segnalazioni pervenute, tra i mesi di aprile e settembre 2017, da consumatori, Federconsumatori e Associazione Adico.

Per la Prima Sezione, dunque, tenuto conto del fatto che Deutsche Bank affidava la raccolta delle domande di finanziamento a soggetti completamente esterni alla sua struttura, la diligenza richiesta al professionista «onerava la ricorrente dell'obbligo di implementare ogni misura necessaria al fine di garantire che le richieste di finanziamento non fossero acquisite "a sistema", cioè istruite e portate avanti, se non dopo aver effettuato una ulteriore verifica circa l'effettiva intenzione del cliente di chiedere il finanziamento».



Una tal misura, prosegue la decisione, «se posta in essere in automatico, su ogni domanda, avrebbe da subito vanificato l'eventuale scorretto operato degli agenti, e trattandosi di un controllo interno alla struttura della ricorrente sarebbe stato facilmente gestibile, con risultati certi». Per l'eccessiva leggerezza della banca depone poi il fatto che in base agli accordi presi, gli agenti di Green Solution ricevevano una provvigione per ogni contratto di finanziamento che procacciavano. Deutsche Bank quindi «avrebbe dovuto domandarsi se una tale previsione non potesse incoraggiare pratiche commerciali scorrette degli agenti, optando, quantomeno, per un ulteriore "triage" delle domande in sede, prima di dare corso alla istruttoria».

Quanto poi alla entità della sanzione, per il Tar, tenuto conto che nel 2017 la banca ha avuto una risultato netto finanziario di 700mln di euro, lungi dall'essere sproporzionata, «ha un valore irrisorio» considerato il netto di gestione. (Francesco Machina Grifeo)