Nel processo amministrativo sospesi solo i termini per la proposizione del ricorso, non quelli per il deposito telematico di memorie. Lo ha chiarito nella giornata di ieri una commissione speciale appositamente costituita presso il Consiglio di Stato. La Commissione ha risposto ad un quesito sottoposto dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e sollecitato dalle associazioni degli avvocati, e ha chiarito che una interpretazione letterale dell'art. 3 comma 1 del DL 11/2020 tesa a ricomprendere nella sospensione dei termini sino al 22 marzo anche il deposito telematico di memorie, si porrebbe in netto contrasto con lo scopo della decretazione d'urgenza che è quello di contenere la diffusione epidemiologica da covid 19 e non quella di bloccare anche le attività giudiziarie che, svolgendosi in via del tutto telematica, non implicano alcun contatto sociale.