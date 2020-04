Il Consiglio dei Ministri è stato sentito dal Presidente, Giuseppe Conte, in merito alla ricostituzione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Il Presidente Conte procederà pertanto alla nomina dei componenti designati dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, che hanno confermato le senatrici Fiammetta Modena e Maria Saponara e i deputati Fabio Berardini e Lisa Noja; dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, che ha indicato il Presidente TAR in quiescenza Gabriella De Michele, in sostituzione del Consigliere di Stato Giovanni Sabbato; dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ha indicato il dott. Giovanni Giacalone, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione; dal Ministro dell'università e della ricerca, che ha indicato il prof. Fiorenzo Liguori, professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi "Federico II" di Napoli.