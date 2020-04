unità di indirizzo

Controlli sullo 'Stretto', il Governo può annullare l'ordinanza del sindaco di Messina

Consiglio di Stato - Parere 7 aprile 2020 n. 735

Sì all'annullamento dell'obbligo di registrazione e "nulla osta" preventivo per chiunque transiti attraverso lo "Stretto" previsto dall'ordinanza del sindaco di Messina in vigore dall'8 aprile. È una bocciatura a tutto tondo quella che arriva dal Consiglio di Stato. La Prima sezione, col parere n. 735/2020 di ieri, si è infatti espressa favorevolmente sulla richiesta di annullamento, in via straordinaria, presentata dal Ministero dell'Interno e dalla Presidenza del Consiglio, dell'ordinanza sindacale ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24