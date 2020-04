"Se le regole sono poche e chiare, l'apparato burocratico può diventare un volano della ripresa dopo la crisi da coronavirus; se invece restano tante e confuse sarà un problema in più". Così Filippo Patroni Griffi,presidente del Consiglio di Stato, in un'intervista al Corriere della sera, in cui fa presente come sia necessario "disboscare la normativa, riducendola all'essenziale e rendendola leggibile".



"Se il decreto liquidità, per paradosso, fosse scritto nel modo in cui i giornali l'hanno illustrato saremmo già a due terzi del cammino - osserva - prendiamo il codice degli appalti: non si deve né sospendere né abrogare, va sfoltito. Si potrebbe riscriverlo velocemente, eliminando tutte le norme che non sono direttamente imposte dall'Unione europea e trasformarlo in uno strumento essenziale ma efficace; vincolare nel dettaglio tutti i passaggi amministrativi, dall'aggiudicazione degli appalti allo svolgimento dei lavori, aiuta ad aumentare il prezzo della corruzione, non ad eliminarla".



"Non si deve approfittare dell'emergenza e dell'esigenza della semplificazione per aprire nuove strade al malaffare e alle infiltrazioni della criminalità organizzata - rileva - e vorrei ricordare che l'Autorità anticorruzione è stata forse caricata di troppe funzioni, ma resta una struttura essenziale per evitare l'elusione delle norme, molto più insidiosa della violazione. Non è certo un ente inutile, ma bisogna fare in modo che si concentri sui compiti per cui è stata istituita".



"Solo l'1,5% delle procedure bandite viene impugnato, e solo una gara su 300 viene bloccata prima della decisione finale - dice Patroni Griffi - in questo campo, come in altri, è opportuno 'dare numeri' per non 'dare i numeri'. Tra l'altro la giustizia amministrativa non s'è fermata durante l'emergenza Covid. La continuità dell'attività di Tar e Consiglio di Stato è essenziale per non creare imbuti o tappi di cui pagheremmo dopo le conseguenze: per noi, la fase 2 è già cominciata. Ed è un periodo in cui dobbiamo tutti impegnarci al massimo, per evitare che la pandemia si risolva, per la nostra democrazia, in ciò che il filosofo canadese Alain Deneault, definirebbe una 'mediocrazia', tipica di una 'società mediocre'".