misure cautelari

Rai, resta sospesa la multa Agcom per violazione del pluralismo

Tar Lazio - Ordinanza n. 2805 del 16 aprile 2020

La Terza Sezione del Tar Lazio ha confermato oggi la sospensione della sanzione di 1,5mln di euro disposta dall'Agcom contro la Rai per violazione del pluralismo radio televisivo. Il 20 marzo scorso il giudice monocratico aveva già disposto la sospensione in via cautelare rinviando all'udienza del 15 aprile

