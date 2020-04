Il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi chiede al governo una norma di legge che autorizzi il Consiglio di Stato a modificare le norme tecniche in modo da strutturare e disciplinare con flessibilità la videoconferenza, ma sottolinea cautela e prudenza a garanzia della riservatezza e sicurezza delle comunicazioni. Invita i magistrati a prendere in adeguata considerazione istanze di rinvio degli avvocati motivate da perduranti difficoltà nell'esercizio della difesa, legate a situazioni locali o personali. Il presidente informa poi che con deliberazione dell'organo di autogoverno del 17 aprile scorso si è previsto che le udienze non celebrate nel periodo 8 marzo/15 aprile siano recuperate nel corso dell'anno secondo modalità rimesse agli uffici giudiziari.