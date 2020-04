La Prima sezione del Tar Lazio, con un decreto di ieri, ha bocciato in via cautelare il ricorso del Codacons che chiedeva la sospensione del Comitato di esperti in materia economica e sociale, nominato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per fronteggiare la Fase 2 dell'emergenza Covid-19 in quanto primo di rappresentanti dei consumatori e di altre categorie professionali e produttive. Secondo l'Associazione, infatti, tra i membri non risultano inclusi soggetti esperti esponenti del mondo dei consumatori e degli utenti, nonché dei settori produttivi, delle telecomunicazioni, dell'industria, della tutela della salute, del commercio, dell'agricoltura, dei trasporti, della cultura, dello sport, dei consumatori e dell'ambiente. Per il Tar però "non è irragionevole e, quindi, illegittima, anche alla luce della natura di atto di alta amministrazione del provvedimento, la scelta dei membri del Comitato, effettuata valorizzandone l'esperienza professionale e non la capacità rappresentativa dei molteplici interessi, diffusi o di categoria, coinvolti dall'emergenza sanitaria".

Il decreto ha altresì tenuto conto del fatto che "eventuali contributi conoscitivi e propositivi, provenienti da organi rappresentativi degli interessi dei cittadini, ben potranno essere trasmessi al Comitato di esperti, per arricchirne l'attività consultiva ad esso demandata". La camera di consiglio per la trattazione collegiale è fissata per il 20 maggio 2020. (Francesco Machina Grifeo)