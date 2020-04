EMERGENZA COVID-19

Il cimitero comunale resta chiuso, "pochi giorni alla riapertura"

Tar Veneto - Sezione II - decreto 21 aprile 2020 n. 205

"Ancora un piccolo sforzo". Sembra questa la ratio dietro al "no" opposto dal Tar Veneto alla richiesta di sospensione dell'ordinanza del sindaco di Santa Giustina, in provincia di Belluno, che ha disposto la chiusura del cimitero comunale per l'emergenza Covid-19. Con il decreto 21 aprile 2021 n. 205, la II Sezione del Tar infatti respinto l'istanza cautelare di un padre che lamentava di non poter andare a trovare il figlio deceduto.

