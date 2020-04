camera di consiglio cautelare

Covid-19, sì al rinvio dell'udienza per consentire la discussione orale

Consiglio di Stato - Sezione VI - Ordinanza 21 aprile 2020, n. 2539

Ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell'udienza a data successiva al termine della fase emergenziale Covid-19 allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, sempreché non venga compromesso il diritto alla ragionevole durata del processo e la causa non sia di semplicità tale da non richiedere alcuna discussione

