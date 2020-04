Il presidente dell'Unione degli avvocati amministrativisti, Mario Sanino, ha scritto al premier Giuseppe Conte, al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e al Presidente del Consiglio di Stato per sollecitarli a "valutare" la situazione della Giustizia amministrativa in questa fase di estrema criticità dovuta all'emergenza Coronavirus che, a causa della scelta di far riprendere le udienze online dei Tar senza i difensori, potrebbe mettere "in concreto a rischio l'effettività della tutela, che a ciascuno deve essere garantita".



IL TESTO DELLA LETTERA



Nella lettera si ricorda come l'Unione abbia già evidenziato "l'irragionevolezza" della diversità di trattamento rispetto alle altre giurisdizioni a causa della decisione di far ripartire la giustizia amministrativa "totalmente da remoto" e con la "contraddizione radicale" di aver "escluso", solo per questa giurisdizione, "ogni possibilità" di prevedere udienze telematiche con la partecipazione degli avvocati sino al 30 giugno. Una situazione che si aggrava ulteriormente in alcune parti del territorio, come Lombardia e Piemonte, dove si aggiungono provvedimenti regionali".



Nella lettera, suddivisa in sette punti, si chiede che il Parlamento o lo stesso Governo ripristinino la "possibilità" per la Giustizia amministrativa di ricorrere alle "udienze telematiche", come "misura alternativa" in caso di "impossibilità o grave difficoltà nella celebrazione delle udienze orali con la presenza fisica di magistrati e avvocati" pur con l'adozione di idonee misure di protezione e si propongono delle soluzioni.



L'Unaa auspica che venga istituito un "tavolo permanente" tra i vertici della Giustizia amministrativa, la presidenza del Consiglio e i rappresentanti dell'Avvocatura istituzionale e specialistica, affinché si possano discutere "preventivamente" i provvedimenti che la riguardano.