L'Unione nazionale avvocati amministrativisti ha "accolto con favore" l'introduzione anche nel processo amministrativo della possibilità di ricorrere all'udienza da remoto a partire dal 30 maggio fino al 31 luglio 2020", prevista nel Dl 'intercettazioni' all'esame della commissione Giustizia del Senato, che contiene anche norme sulla Giustizia amministrativa.



Si tratta, prosegue il comunicato dell'Unaa, di una misura fortemente voluta dagli Avvocati Amministrativisti in quanto la Giustizia Amministrativa era l'unica giurisdizione che, in emergenza Coronavirus, ha visto la ripresa nei Tar delle udienze on line senza però la possibilità per gli avvocati di partecipare da remoto, rischiando di mettere "in concreto a rischio l'effettività della tutela" ed essendo peraltro la sola giurisdizione in Italia ad essere dotata di processo integralmente telematico( Pat).



La norma presenta tuttavia alcune criticità procedurali ed è per questo che Unaa ha proposto alla Commissione Giustizia alcuni emendamenti al decreto che sono stati illustrati oggi in sede di audizione dagli avvocati Daniela Anselmi e Patrizio Leozappa.



In primo luogo, gli avvocati dell'Unaa hanno chiesto che l'udienza da remoto possa essere concessa "anche in presenza della richiesta di una sola delle parti", che il termine di presentazione della richiesta sia posticipato al fine di evitare le cosiddette " istanze al buio " che ingolferebbero inutilmente i ruoli, che nei procedimenti cautelari anche le controparti e non solo i ricorrenti possano chiedere il collegamento da remoto, che sia infine snellito l'attuale processo, diventato ormai ipercartolare, riservando le note di udienza ai soli casi in cui la causa non sarà discussa oralmente. Gli emendamenti contengono altresì altre proposte in tema di notifica e di procura volte a superare le problematiche emerse nel periodo emergenziale.



Unaa intende così dare "il suo apporto in modo fattivo e responsabile in un momento difficile per l'intero Paese, ivi compresa la Giustizia, consapevole che solo un dialogo aperto tra tutti gli attori del processo, magistrati ed avvocati, possa contribuire a risolvere i problemi. Ovviamente l'auspicio finale è che si possa tornare al più presto all'udienza orale con presenza fisica di tutti gli attori del processo e ciò non solo perché vorrà dire che saremo finalmente usciti dall'emergenza sanitaria Covid-19, ma anche perché il distanziamento sociale non deve tramutarsi in distanziamento giurisdizionale e ciò in ossequio ai principi del giusto processo, dell'immediatezza e della concentrazione che stanno a fondamento del confronto orale tra giudici ed avvocati", sottolineano gli avvocati amministrativisti.