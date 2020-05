Il Tar Lazio (Sezione Terza Ter), con un decreto monocratico (3837/2020), ha respinto il ricorso cautelare con cui "L'Eco della Stampa" chiedeva l'annullamento e in subordine la sospensione della delibera Agcom n. 169/20/CONS del 5-6 maggio 2020 con cui l'Autorità di garanzia delle comunicazioni ha ordinato alla ricorrente la rimozione, ed inibito la pubblicazione futura, nelle rassegne stampa di articoli del quotidiano "Il Sole 24 Ore" recanti la clausola di tutela del copyright. Il Tribunale ha infatti "ritenuto che, alla stregua della delibazione sommaria propria della fase cautelare monocratica del giudizio, ed impregiudicata ogni diversa valutazione del Collegio anche in relazione alle questioni preliminari, non sussistono i presupposti per l'adozione della misura cautelare richiesta. La trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata per il prossimo 3 giugno 2020. (Francesco Machina Grifeo)