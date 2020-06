"Auguri di buon lavoro al neo Presidente ENCJ Filippo Donati a nome mio e di tutto il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa". A formulare il "più vivo apprezzamento" per l'elezione del neo Presidente ENCJ Filippo Donati, attuale Consigliere laico CSM, il Presidente del Consiglio di Stato italiano Filippo Patroni Griffi, anche in qualità di Presidente del CPGA (il Csm della Giustizia amministrativa) che dal 2011 è membro della Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ).



"Un riconoscimento importante all'Italia - ha sottolineato Patroni Griffi- che, unico caso in Europa, partecipa all'ENCJ con due Consigli di Giustizia, il CSM e il CPGA. L'elezione del neo Presidente Donati è un chiaro segnale dell'ulteriore rafforzamento del dialogo tra i Consigli di Giustizia europei e le Alte Corti Amministrative, che vedrà un'altra importante tappa con la prossima assunzione della Presidenza dell'Associazione europea delle Alte Corti Amministrative (Aca-Europe) da parte del Consiglio di Stato italiano".



"Durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 abbiamo avuto la prova tangibile del proficuo dialogo tra le Alte Corti europee: c'è stato un costante dialogo utile per confrontarsi e conoscere come gli altri Paesi hanno fronteggiato l'emergenza in ambito giudiziario e lo scambio delle best practice in tema di organizzazione degli Uffici e dell'attività giudiziaria da remoto"