Il Garante per la privacy ha ordinato ad UniCredit il pagamento di una sanzione di 600 mila euro per gli accessi abusivi ai dati personali di oltre 700 mila clienti, tra aprile 2016 e luglio 2017. Gli accessi abusivi, comunicati al Garante dalla banca stessa a luglio 2017, ed avvenuti in due momenti distinti, erano stati effettuati utilizzando le utenze di alcuni dipendenti di un partner commerciale esterno (Penta Finanziamenti Italia tramite l'applicazione "Speedy Arena") ed avevano riguardato una molteplicità di informazioni (dati anagrafici e di contatto, professione, livello di studio, estremi identificativi di un documento di riconoscimento e informazioni relative a datore di lavoro, salario, importo del prestito, stato del pagamento, "approssimazione della classificazione creditizia del cliente" e codice Iban).



La sanzione segue la contestazione notificata alla banca nel maggio 2019, originata a sua volta da un provvedimento adottato dall'Autorità nel marzo 2019.



Il Garante quindi, considerati i rilevanti profili di illiceità del trattamento determinati dalla mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, ha ritenuto necessario l'applicazione della sanzione al fine di salvaguardare i diritti e le libertà delle persone coinvolte, a prescindere dalla notificazione della violazione di dati personali effettuata dalla banca. Nel determinare l'ammontare dell'importo in 600mila euro, l'Autorità ha tenuto conto di diversi elementi, tra i quali il fatto che le violazioni sono state commesse nei confronti di un rilevante numero di persone e che la banca - che non ha subito precedenti provvedimenti sanzionatori del Garante - a seguito del data breach ha adottato diverse misure e iniziative volte a rafforzare la sicurezza dei propri sistemi informatici.