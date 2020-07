Assemblea Unaa, interviene Patroni Griffi

Venerdì 3 luglio si terrà il convegno-Assemblea pubblica dell'Unione nazionale Avvocati Amministrativisti e il XXX Convegno annuale dell'Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti in ricordo del giurista prof. Feliciano Benvenuti.



"Sarà un'occasione di confronto – si legge in una nota dell'Unaa - tra l'avvocatura e la magistratura anche su temi di stretta attualità, come le udienze da remoto (cui l'emergenza da Coronavirus ha impresso un'accelerazione), l'indipendenza del giudice amministrativo e l'impatto sulla Giustizia amministrativa delle modifiche al codice degli appalti, e non solo, che entreranno nel dl Semplificazioni annunciato dal governo".



La giornata si articolerà in una sessione pubblica mattutina, dalle ore 9,30 alle ore 13, che prevede:

- i saluti istituzionali del Presidente dell'Unaa Mario Sanino; del Presidente Avaa Stefano Bigolaro e del Sindaco di Cortina D'Ampezzo Gianpiero Ghedina

- una tavola rotonda introdotta dal Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi



Alla tavola rotonda, dal titolo ‘A dieci anni dal codice del processo amministrativo e a trenta dalla legge n. 241: partecipazione, procedimento e processo nell'era telematica', interverranno Alfonso Celotto (Università Roma Tre), Marcello Clarich (Università Roma Sapienza), Gabriella de Giorgi Cezzi (Università del Salento), Giandomenico Falcon (già Università di Trento), Maddalena Filippi (Tar Veneto), Aldo Travi (Università Cattolica S. Cuore di Milano). Modera il direttore de ‘Il Dubbio' Carlo Fusi.



Dalle ore 14 alle ore 15 si terrà l'Assemblea dell'Unione nazionale Avvocati Amministrativisti riservata ai delegati.



Dalle ore 15 alle ore 17,30 ci sarà una seconda sessione pubblica che consentirà di aprire un dibattito sui problemi della Giustizia amministrativa e su cui l'avvocatura è chiamata a confrontarsi.