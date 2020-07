Inaugurato il trentesimo convegno degli amministrativisti

Il trentesimo convegno organizzato dagli amministrativisti veneti a Cortina d'Ampezzo, e intitolato a Feliciano Benvenuti, si svolge quest'anno in forma telematica, inserito nella giornata annuale dell'Unione nazionale degli avvocati amministrativisti. Una giornata che comprende l'assemblea aperta, per un confronto pubblico sulle scelte che l'avvocatura amministrativa è chiamata a compiere in questo momento storico. Un confronto solo telematico, come lo impongono i tempi. Da ricordare l'intervento del presidente dell'Unione nazionale degli avvocati amministrativi Mario Sannino il quale nel corso del meeting ha espresso il piacere a inaugurare il Convegno della Unione degli Avvocati Amministrativisti italiani e a ricordare Feliciano Benvenuti, nel consueto annuale incontro dedicato al Maestro.