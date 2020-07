IN "GAZZETTA" IL DL 76/2020

Nel nostro ordinamento il tema della semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e della riduzione del contenzioso è tutt’altro che nuovo. Come si ricorderà, l’attuale Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 50 del 2016) avrebbe dovuto essere un codice snello che doveva assicurare una “drastica riduzione e razionalizzazione” delle disposizioni vigenti e “un più elevato grado di certezza del diritto e semplificazione dei procedimenti” (L. 28 gennaio 2016 n. 11). Dal 2016 il Codice è stato investito da un susseguirsi di interventi normativi fino al c.d. decreto “Sblocca -cantieri” dello scorso anno (L. n. 55 del 2019), il cui preciso fine è quello di “rilanciare gli investimenti” delle opere pubbliche, e questo anche attraverso una generale semplificazione della materia e la sospensione di alcuni articoli del Codice.

Ora, per fronteggiare le ricadute economiche, dirette ed indirette, connesse all’eccezionale situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il Governo scommette sul rilancio delle infrastrutture nella convinzione che questa sia la strada maestra per assicurare al nostro Paese la ripresa economica. Da qui il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2020 ed efficace dal giorno successivo. Ma questa volta si tratta di una riforma radicale alla materia degli appalti.

Il decreto interviene per rimuovere le principali cause che sino ad oggi avrebbero ostacolato e rallentato la realizzazione delle infrastrutture, e quindi interviene sulle regole e sui tempi di affidamento dei contratti pubblici, sull’inerzia dei funzionari chiamati dal decreto a più riprese alla responsabilità erariale, e sul rito appalti al fine di accelerare la definizione del contenzioso ed impedire conseguenti rallentamenti nella realizzazione dell’opera. Inoltre il decreto interviene sia sulle gare da indire dopo l’entrata in vigore del decreto, sia sui contratti in essere e sulle gare pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto (a cui verrà pure verrà applicata la riduzione dei termini).

Il decreto in modo coraggioso finalmente impone un’accelerazione alle gare pendenti (il più delle volte in modo ingiustificato): e così, per le gare le cui offerte sono scadute entro il 22 febbraio 2020 e per gli Accordi-quadro l’aggiudicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre il decreto ha il pregio di avere dato alcune concrete risposte alle esigenze che in questi mesi di emergenza sanitaria gli operatori del settore, provati dalle conseguenze economiche delle misure di contenimento e dalle ricadute economiche della pandemia, avevano sollevato. Fra queste: a) l’obbligo di emissione dei SAL da parte della D.L., anche in deroga alla disciplina contrattuale, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, con pagamento entro i successivi 15 giorni; b) il riconoscimento delle misure di contenimento della pandemia come forza maggiore con conseguente non imputabilità all’appaltatore degli eventuali ritardi e diritto al proroga e ai maggiori oneri da corrispondere al primo SAL.

Peccato, invece, che le procedure di affidamento dei contratti pubblici, nell’eliminare l’eccesso di regolamentazione, sollevano concreti e rilevanti dubbi applicativi e interpretativi, con tutte le già sperimentate conseguenze che l’incertezza delle regole comporta, e che non possono essere trascurate nel contesto di una riforma che ha come principale obiettivo quello di fare ripartire i cantieri e gli appalti proprio muovendo dalla semplificazione delle regole.

Contratti sotto soglia - Con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, inclusi servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, il decreto incide i modo significativo sia sui contratti sopra soglia che su quelli sotto soglia nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2021. Innanzitutto viene elevata da 40.000 € a 150.000 € la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono affidare direttamente i contratti senza alcun previo, anche minimo, confronto tra operatori del mercato, ma con l’unico vincolo del principio di rotazione. L’aggiudicazione deve avvenire nel termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, a pena di una responsabilità erariale a carico del RUP.

Sopra i 150.000 € , la stazione appaltante ricorre alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori, per servizi e forniture di valore compreso tra 150.000 € e fino alle soglie previste all’art. 35 del Codice e per lavori fino a 350.000 €; almeno 10 operatori per lavori di valore compreso tra 350.000 € e 1.000.000 €;15 operatori per lavori di valore compreso tra 1.000.000 € e fino alle soglie di cui al citato articolo 35, pari a 5,35 milioni di €. Per l’invito degli operatori valgono i principi di rotazione e di diversa dislocazione territoriale delle imprese da invitare. L’aggiudicazione deve avvenire nel termine di 4 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, a pena di una responsabilità erariale a carico del RUP (termine allungato di ulteriori due mesi per gli appalti sopra soglia).

Contratti sopra soglia - Per tutte le nuove gare, l’affidamento deve avvenire mediante procedura aperta, ristretta e mediante procedura competitiva con negoziazione, applicando i termini ridotti previsti per ragioni di urgenza dal Codice, senza però alcuna necessità di motivazione.

Inoltre, la stazione appaltante può ricorrere alla procedura negoziata senza previo bando prevista dal Codice nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini delle procedure ordinarie anche abbreviati non possono comunque essere rispettati. Graverà sulla stazione appaltante il relativo onere di giustificare in concreto l’impossibilità di rispettare i termini – peraltro già strettissimi – delle procedure diverse da quella negoziata senza bando.

Inoltre, qualora ricorra la predetta ipotesi e l’intervento riguardi i settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, e delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti, e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali aeroportuali, lacuali e idriche – ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit e RFI-MIt -, limitatamente a tale ipotesi, il decreto prevede che le stazioni appaltanti procedano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle previsioni del codice antimafia, il rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, delle norme sul conflitto d’interesse e dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e delle disposizioni in materia di subappalto (c.d. appalti anticrisi in deroga).

La stazione appaltante, quindi, non è più vincolata ad osservare le molte e dettagliate regole del Codice che disciplinano tempi e modalità di espletamento della procedura di gara dalla sua pubblicazione all’aggiudicazione, e quindi inter alia anche i motivi di esclusione, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione. La legittimità della procedura potrà essere sindacata dal giudice amministrativo in quei casi - a questo punto del tutto eccezionali data l’ampia discrezionalità rimessa alla stazione appaltante in assenza di regole e vincoli puntuali – in cui verrà dimostrato che l’Amministrazione, nel dettare le regole della gara, ha violato uno dei principi euro-unitari del Trattato sull’Unione Europea (libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, liberà di stabilimento, parità di trattamento e divieto di discriminazione in base alla nazionalità, trasparenza e non discriminazione), nonché i simili principi positivizzati dall’art. 30 del Codice. In tale contesto, in cui il Codice viene integralmente derogato, non è chiaro il riferimento alle disposizioni in materia di subappalto, che nel Codice sono strettamente legate all’applicazione delle restanti norme in esso contenute. E quindi anche in questo caso si porranno temi interpretativi. Ma soprattutto, se si prescinde dal ben noto obbligo di una interpretazione e applicazione comunque coerente con gli obiettivi perseguiti dalle direttive a cui forse aveva in mente il Governo, quando, in extremis, ha inserito nel decreto il richiamo all’osservanza dei vincoli derivanti dalle direttive appalti, ci si deve chiedere – sulla base del rapporto tra norme interne e direttive comunitarie - come vada interpretato il richiamo alle direttive comunitarie sugli appalti, già recepite nel nostro ordinamento attraverso il Codice. Identico richiamo è stato inserito anche nella disciplina sui Commissari straordinari.

Sebbene il Codice, quindi, abbia già recepito le direttive appalti, e il decreto vi deroghi solo fino al 31 luglio 2021, le previsioni contenute nelle direttive appalti vanno comunque applicate dalle stazioni appaltanti nel redigere la disciplina di gara? Nel caso in cui le previsioni della lex specialis di gara non saranno coerenti e conformi alle previsioni, in particolare a quelle self executing, delle predette direttive, gli operatori economici potranno farne valere l’illegittimità perché in contrasto con tali disposizioni in quanto direttamente applicabili?

Queste sono alcune delle domande a cui le stazioni appalti e gli operatori del diritto saranno a breve chiamati a rispondere.

* Avvocato – Partner DLA Piper