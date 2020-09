tu edilizia

Permesso di costruire illegittimo, fiscalizzazione dell'abuso solo per vizi procedurali



Consiglio di Stato - A.P. - Sentenza 7 settembre 2020, n. 17

L'Adunanza plenaria delimita la portata della cd "fiscalizzazione dell'abuso edilizio" chiarendo che i vizi sanabili del permesso di costruire, poi annullato in sede giurisdizionale, (art. 38, TU edilizia) "sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall'amministrazione, risultino di impossibile rimozione". Non vi rientrano dunque, come sostenuto invece da un ampio filone giurisprudenziale, anche i vizi cd "sostanziali", che ...

