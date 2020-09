Resta confermata l'ordinanza con la quale a inizio marzo la Regione Lazio ha stabilito che i Laboratori di analisi, seppure specializzati in citogenetica e biologia molecolare, se non ricomprese nella rete CoroNET non sono autorizzate all'esecuzione dei tamponi nasofaringei e/o orofaringei per la diagnosi di laboratorio del virus SARS -CoV-2. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di un importante Laboratorio d'analisi cliniche romano. La ricorrente lamentava il fatto che, pur essendo a suo tempo inserita nell'elenco dei laboratori regionali di analisi che sono in grado di effettuare test sierologici per l'identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2, dopo la nuova ordinanza regionale non può più effettuare tale tipo di esami. A metà giugno scorso il Tar aveva accolto una identica istanza cautelare, ma il 17 luglio il Consiglio di Stato ha riformato quel provvedimento, sostenendo, tra l'altro, che "l'esperienza sin qui maturata fornisce elementi di conferma circa l'efficienza del sistema CoroNET Lazio e la sua idoneità al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti, stante il buon andamento dei dati statistici riguardanti il numero dei test effettuati ed i tempi occorrenti alla loro esecuzione". Il Tar, adesso, focalizzando la sua attenzione sugli ultimi dati raccolti, ha ritenuto che "la ricorrente non ha fornito elementi di prova idonei a confutarli, cosicché il Collegio non ritiene opportuno discostarsi dalle conclusioni a cui l'Organo d'appello è giunto meno di 2 mesi fa". L'effetto è stato: richiesta cautelare respinta.