Potranno partecipare al bando di concorso per l'accesso alle Scuole universitarie di specializzazione in Medicina e chirurgia, anche se non hanno ancora concluso il corso di formazione per medico di Medicina generale. E' il principio espresso in un'ordinanza dal Tar del Lazio, decidendo un ricorso proposto da alcuni studenti con l'ausilio degli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti. I giudici amministrativi, in accoglimento delle richieste formulate con il ricorso in questione, hanno infatti sospeso l'efficacia del bando del 24 luglio scorso, nella parte in cui si dispone che il medico iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale può partecipare alla procedura concorsuale "solo dopo avere concluso il suddetto corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso interrompendolo anticipatamente prima della partecipazione" alla procedura. Il concorso in questione si celebrerà il prossimo 22 settembre, e i ricorrenti sono stati ammessi con riserva ("onde evitare il danno grave e irreparabile che discenderebbe, per i ricorrenti, dalla necessità di previa rinuncia al Corso di formazione specifica in Medicina Generale, che essi stanno tuttora frequentando, al fine di poter partecipare alla prova stessa") in attesa della definizione nel merito dell'impugnativa, per la quale è stata già fissata l'udienza il prossimo 26 maggio.



Secondo il Tar "appare possibile al riguardo una lettura costituzionalmente orientata secondo cui per 'interruzione' del corso deve intendersi la sospensione della frequenza con conseguente obbligo di recupero delle giornate di formazione perse per poter partecipare alle prove della procedura concorsuale per l'accesso alle Scuole di specializzazione, senza dover rinunciare previamente al corso di formazione in medicina generale prima di avere eventuale certezza in ordine all'accesso ai corsi di specializzazione universitaria in ragione del superamento delle prove di accesso e l'utile collocazione in graduatoria". Anche perché, nel caso specifico "il corso di formazione specifica in medicina generale terminerà, presumibilmente, prima che abbiano inizio i corsi delle Scuole di specializzazione". "Si tratta - commenta l'avvocato Delia - di un provvedimento assai importante che, pur se ancora emesso in fase cautelare, apre alla possibilità di un intervento normativo o di revisione regolamentare in corsa che eviti l'applicazione di una previsione barbara che mortifica il merito dei candidati e le legittime aspirazioni professionali e di sviluppo di carriera"