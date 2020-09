Un video-intervento di non più di dieci minuti su una sentenza, una norma o una questione di diritto amministrativo da inviare entro il 31 ottobre 2020, rigorosamente per via telematica. Il premio ‘Enrico Guicciardi', patrocinato dal Consiglio nazionale forense (Cnf) e dagli amministrativisti veneti e dall'Unione nazionale avvocati amministrativisti (Unaa), prova a reinventarsi nell'edizione 2020, dopo l'emergenza Covid, e sfida i giovani praticanti e avvocati under 35 a produrre quest'anno una video-clip perché tra le caratteristiche oggi richieste a un giovane difensore non è secondaria la capacità di esprimersi in video con chiarezza, di costruire il proprio percorso, di argomentare in forma sintetica ma efficace.



L'esperienza emergenziale, che ha visto il via libera per le udienze da remoto nel periodo del lockdown, prosegue la nota, impone alla professione dell'avvocato di essere al passo con i tempi. I video-interventi saranno valutati da una Commissione giudicatrice nominata dall'Associazione veneta degli avvocati amministrativisti ed è prevista l'assegnazione di cinque premi, dai 2mila ai 500 euro.



L'invio dovrà avvenire con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata postmaster@pec.amministrativistiveneti.it.