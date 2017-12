legge 247/2012

Avvocato radiato per bancarotta, reiscrizione con nuove regole

Corte di cassazione - Sezioni unite civile - Sentenza 20 dicembre 2017 n. 30589

L'avvocato radiato dall'albo per bancarotta fraudolenta non può richiedere l'applicazione delle precedente disciplina più favorevole se la domanda di reiscrizione è stata presentata dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (legge 247/2012). Le Sezioni unite della Corte di cassazione, sentenza 20 dicembre 2017 n. 30589, hanno così respinto il ricorso di un legale contro la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva confermato la sanzione ...

