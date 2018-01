DIRITTI DEI LAVORATORI

Il datore non può disporre in via arbitraria dei riposi dei lavoratori

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 3 gennaio 2018 n. 24

In materia di sanzioni lavorative a carico del datore non è possibile applicare una sanzione per lavoratore graduandola tra minimo e massimo...

