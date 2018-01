legge concorrenza

Notifiche, l'esclusiva di Poste permane fino alle nuove licenze

Corte di cassazione - Sentenza 8 gennaio 2018 n. 234

La legge del 4 agosto 2017 n. 124 che ha disposto con decorrenza dal 10 settembre 2017 la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, non ha efficacia retroattiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 234 dell'8 gennaio 2018, aggiungendo che fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali per lo svolgimento ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24