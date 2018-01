“Il 26 gennaio del 1978 il vice pretore onorario di Prizzi, Ugo Triolo, veniva barbaramente ucciso dalla mafia. Il 26 gennaio prossimo, in coincidenza con l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ricadrà il quarantennale dal suo assassinio: noi non parteciperemo alla cerimonia inaugurale e ricorderemo il collega Ugo Triolo come esempio di reale dedizione alla Legge ed alla Giustizia”. Lo scrive l'Unione nazionale giudici di pace in una nota firmata da Maria Flora Di Giovanni e Alberto Rossi rispettivamente Presidente Nazionale e Segretario Generale. “Non parteciperemo all'inaugurazione dell'anno giudiziario - proseguono -, non ci interessano le solite relazioni che parlano dello stato della Giustizia, omettendo di rimarcare che oltre il 50% del contenzioso civile e penale viene trattato e definito da noi; né tanto meno ci interessa ascoltare l'ipocrita auto compiacenza dei burocrati delMinistero della Giustizia”. Lo sciopero dei giudici di pace continuerà sino al 4 febbraio ed a partire dal 29 gennaio entreranno in sciopero anche i magistrati onorari di tribunali e procure.