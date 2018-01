incompatibilità

Danno morale se il consigliere comunale non era “incompatibile”

Corte di cassazione - Sentenza 25 gennaio 2018 n. 1906

Sì al risarcimento del “danno morale” per il consigliere comunale che, dopo essere stato regolarmente eletto, non ha potuto esercitare la carica perché il comune sbagliando ha deliberato che si trovasse in una condizione di incompatibilità. La Corte di cassazione, sentenza 25 gennaio 2018 n. 1906 , respingendo il ricorso del comune di Fagnano Castello, in provincia di Catanzaro, ha così definitivamente chiuso - confermando la liquidazione di 5mila euro decisa dal Tribunale - il caso di Gennaro ...

