lavoro

No al licenziamento di chi si assenta per assistere la figlia

Corte di cassazione - Sentenza 25 gennaio 2018 n. 1922

È illegittimo perché sproporzionato il licenziamento della dipendente assentatasi per 20 giorni dal lavoro senza fornire alcuna spiegazione all'azienda, se lo ha fatto per assistere la figlia caduta in una grave depressione post partum. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 1922 di oggi, accogliendo il ricorso della lavoratrice

