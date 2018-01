L'Aiga, dopo aver preso parte all'inaugurazione dell'anno giudiziario, «manifesta un forte sentimento di preoccupazione all'interno di una giornata celebrativa che stride con l'attuale stato del sistema giustizia». «Pur apprezzando le parole utilizzate dal Presidente della Repubblica e dal Primo Presidente della Corte di Cassazione Mammone», il presidente, avvocato Alberto Vermiglio, afferma: “Non è purtroppo con delle riforme “al ribasso” o addirittura a “costo zero o con nuove normative penali frutto dei “sentimenti dell'opinione pubblica” che si può trainare il paese fuori dalle secche in cui è ormai sprofondato». «I rischi non coinvolgono solo la giustizia ma anche tutti quei settori (economia, lavoro, società civile) che sono strettamente legati ad un servizio fondamentale che lo Stato deve rendere prioritariamente rispetto ad altre esigenze meno urgenti attraverso un serio e strutturato intervento di riforma del sistema che sia davvero frutto della nostra inestimabile cultura giuridica».