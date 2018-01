«L'Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi (Uncat), condivide con il Primo Presidente della Cassazione, Giovanni Mammone, la preoccupazione per l'andamento dei ricorsi tributari pendenti». Tuttavia, prosegue la nota dei legali, «con riguardo alle soluzioni organizzative già o in corso di adozione, enumerate nella relazione del Primo Presidente, Uncat ha appreso con sorpresa la conferma della “creazione di una struttura di supporto all'attività di spoglio costituita da personale della Guardia di Finanza”». «Uncat non può non evidenziare la propria preoccupazione per il coinvolgimento di una struttura (GdF, appunto) dell'amministrazione finanziaria, che è una delle parti del processo in materia tributaria». «Nel voler contribuire fattivamente alla individuazione di proposte maggiormente in linea con i principi del giusto processo, Uncat chiederà un incontro al Primo Presidente e al Presidente della sezione tributaria per illustrare, tra l'altro, la propria proposta di coinvolgere, nello sforzo di una maggiore efficienza della sezione, l'Avvocatura dello Stato e l'Avvocatura del Libero foro, quali soggetti più appropriati».