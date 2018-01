diritto d’autore

Plagio, per l'“arte informale” di Vedova criteri analoghi

Corte di cassazione - Sentenza 26 gennaio 2018 n. 2039

Anche l'arte informale dev'essere tutelata dal plagio. Ai fini della individuazione del plagio nell'arte, infatti, non può predicarsi «un diverso e più ampio criterio» con riguardo alla corrente dell'«arte informale». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 2039 di oggi, condannando una galleria d'arte al risarcimento di 300mila euro (di cui 200mila per danno patrimoniale e 100mila per danno non patrimoniale) a favore della “Fondazione Emilio ed Annabianca Vedova”, per la commercializzazione, ...

