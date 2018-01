È cominciata oggi 29 gennaio la quarta settimana dello sciopero dei giudici di pace. E sempre oggi entrano in sciopero i magistrati onorari di Tribunali e Procure. In tre settimane sono stati rinviati circa 500.000 processi e durante questa settimana, con lo sciopero dell'intera magistratura precaria, salteranno altri 600-700.000 processi. Lo comunicano, con una nota, Maria Flora Di Giovanni e Alberto Rossi, rispettivamente Presidente Nazionale e Segretario Generale dell'Unione nazionale giudici di pace. «La Giustizia di primo grado – prosegue il comunicato - si ferma: malgrado le elusive relazioni dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, al quale i giudici di pace non hanno partecipato per protesta contro il Governo e l'Anm, senza la magistratura onoraria l'intero sistema giudiziario collassa».



«È recente – continuano i giudici di pace - la notizia della volontà del Ministero, avallata dal Csm, di diminuire le dotazioni organiche della magistratura onoraria, che si occuperà nell'imminente futuro, senza tutele e diritti, dell'80% dei processi, ma non potrà lavorare più di due giorni a settimana e dovrà essere numericamente inferiore ai magistrati professionali che non rivestano incarichi direttivi o extragiudiziari: o ciò vuol dire che i magistrati di carriera non debbano lavorare più di mezza giornata alla settimana, o più realisticamente è in atto, da parte del Ministro Orlando, una vera e propria opera di riduzione in schiavitù della magistratura onoraria e di pace che, per giunta, dovrebbe garantire, a differenza dei togati, il raggiungimento di obiettivi di massima produttività a pena di decadenza».



«Nel silenzio dei media, e, cosa ancor più grave, dell'ANM e di professori costituzionalisti che tanto si sono mobilitati quando si trattava di interferire nella politica, continua l'opera pervicace di demolizione della Giustizia da parte del Ministro Orlando che addirittura si compiace della diminuzione di iscrizione di nuove cause (omettendo di segnalare il contestuale crollo di procedimenti civili e penali definiti dagli uffici giudiziari di primo grado), non certo determinata da una minore litigiosità, bensì, quanto al civile, dalla sfiducia dei cittadini nel sistema giudiziario e dai tempi biblici dei processi, nonché dall'impossibilità di sostenerne i costi, anche extragiudiziari, spesso maggiori dei benefici che potrebbero trarne, e, quanto al penale, dalla scriteriata opera del Governo di depenalizzazione di reati, anche gravi, e dalla cancellazione della certezza della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice in aperta violazione del principio di legalità. Le proteste continueranno a febbraio con assemblee sindacali durante gli orari di udienza e manifestazioni di piazza».