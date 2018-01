articolo 1127 del c.c.

Sopraelevazioni in zone sismiche da abbattere anche se condonata

Corte di cassazione – Sentenza 29 gennaio 2018 n. 2115

In zona sismica, la sopraelevazione irrispettosa della specifica normativa tecnica deve considerarsi di per sé pericolosa e dunque va abbattuta anche se condonata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 2115/2018, ricordando che tra la diverse condizioni poste dal codice civile la «salvaguardia della staticità dell'edificio ha carattere assoluto». Secondo i ricorrenti, invece, il manufatto si doveva considerare in regola perché il precedente proprietario aveva presentato domanda di condono, ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24