Confronto sui temi aperti nella giurisprudenza fiscale, cioè quelli su cui si registrano diversi orientamenti e che rendono il rapporto tra fisco e contribuente imprevedibile. Uncat (Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi) e Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria hanno dato seguito al Protocollo d'intesa firmato lo scorso 20 giugno e hanno organizzato nel corso del mese di febbraio una serie di incontri sul territorio per sollecitare la formazione congiunta di avvocati e magistrati tributari su questioni che impegnano i ruoli delle commissioni tributarie, con esiti difformi.



“Dichiarazione IVA: efficacia formale o sostanziale? Riflessi sulle modalità di recupero del credito e possibilità di compensazione” è il tema prescelto sul quale avverrà l'analisi della giurisprudenza di merito e di legittimità. L'obiettivo è quello di favorire uno scambio di punti di vista e il confronto tra la giurisprudenza della Cassazione e quella emersa nelle commissioni tributarie di merito, per promuovere indirizzi applicativi il più possibile uniformi. Il percorso culminerà in un incontro a Roma, il prossimo 26 febbraio, volto ad offrire una visione di insieme della giurisprudenza locale di merito, importante per la formazione specifica dei giudici e dei difensori e, nel contempo, per l'elaborazione di “principi” e “linee guida” che potrebbero rivelarsi utili anche al fine di una più razionale gestione del contenzioso. Gli incontri saranno coordinati ciascuno da un rappresentante di Uncat e da un rappresentante del Consiglio di presidenza (CPGT).