Continua lo sciopero dei giudici di pace, iniziato l'8 gennaio scorso. Da lunedì scorso sono in sciopero anche i magistrati onorari di Tribunali e Procure della Repubblica. «In tutti i comparti della Giustizia di primo grado si registrano adesioni altissime, variabili fra l'80 e il 90% dei magistrati. E' confermato che lo sciopero sta determinando lo slittamento di non meno di un milione di processi civili e penali». Lo dichiarano, in una nota, Maria Flora Di Giovanni e Alberto Rossi rispettivamente Presidente Nazionale e Segretario Generale dell'Unione nazionale giudici di pace. «D'altra parte – proseguono -, lo sciopero dei giudici di pace (che inglobano oggi anche i magistrati di tribunale) e dei pubblici ministeri onorari è solo un'anticipazione di quel che sarà legge nel futuro, allorquando ai magistrati onorari sarà impedito di tenere più di un'udienza a settimana e dovranno attenersi a rigorosi orari di lavoro».



«La funzione giurisdizionale - proseguono - viene così relegata a mero ufficio amministrativo, peraltro violando il dettato costituzionale che garantisce l'indipendenza del giudice nell'esercizio dei suoi poteri e doveri». «Eppure i dati statistici degli uffici giudiziari di primo grado diramati nel gennaio 2018 dal DOG del Ministero della Giustizia, malgrado le tendenziose e fuorvianti dichiarazioni del Ministro Orlando, sono drammatici: solo negli ultimi due anni si è scesi nel settore civile da 3.646.165 a 3.125.888 processi definiti e nel settore penale da 3.093.144 a 2.659.945 procedimenti definiti, con un calo di produttività superiore al 15%». «Di certo - continua la nota - ciò è in parte la conseguenza della politica giudiziaria del Ministro Orlando di diniego di Giustizia, mediante privatizzazione della giustizia civile e depenalizzazioni indiscriminate». «L'augurio – concludono - è che possa arrivare presto un nuovo Ministro al dicastero della Giustizia che segni un incisivo cambio di rotta, cancellando l'aberrante riforma Orlando della magistratura onoraria e valorizzando una forza lavoro irrinunciabile in tutti gli uffici giudiziari di primo grado, riconoscendo ai giudici di pace ed ai magistrati onorari adeguate tutele economiche e previdenziali».