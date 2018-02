art. 2051 c.c.

Responsabilità per cose in custodia, tutti i casi in cui la PA deve risarcire

Corte di cassazione - Sentenze 1° febbraio 2018 n. 2477; 2479; 2480; 2481 e 2482

Con una batteria di sentenze, la Cassazione fa il punto sulla responsabilità per «cose in custodia». Un ambito molto vasto che ricomprende per esempio i doveri di vigilanza e manutenzione della pubblica amministrazione, o comunque degli enti preposti, su strade e marciapiedi. Con una prima decisione, la n. 2477, i giudici hanno accolto, con rinvio alla Corte di appello, la richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'Anas per un sinistro dovuto all'attraversamento della strada da parte di ...

