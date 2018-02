«Mi sono recato a Macerata per dire agli uffici giudiziari operate con serenità, non dovete rispondere ai giornali, i processi non si fanno in piazza o in tv. Ed oggi voglio dire agli avvocati italiani operate con serenità il vostro ruolo è difendere i diritti dei cittadini». Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando nel corso della inaugurazione dell'anno giudiziario forense, organizzata dal Cnf ed in corso questa mattina, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella.