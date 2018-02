LICENZIAMENTI

Licenziabile il dipendente esaurito che per tirarsi su fa telefonate per 8mila euro

Corte di cassazioneSezione lavoro - Sentenza 12 febbraio 2018 n. 3315

Licenziamento legittimo per il dipendente che utilizzi il cellulare in modo smodato facendo lievitare la bolletta a carico del datore per un importo prossimo agli...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24