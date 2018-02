contratti standard

Valida la clausola vessatoria illeggibile se sottoscritta

Corte di cassazione - Sentenza 12 febbraio 2018 n. 3307

Nel caso di contratti conclusi attraverso moduli o formulari, il contraente «debole» non può contestare la clausola vessatoria da lui sottoscritta – in questo caso di deroga al regime della competenza – sostenendo che non era leggibile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 3307, respingendo il ricorso di una Srl contro British Telecom. E chiarendo che era onere della società chiedere di visionare e firmare un documento leggibile.

