Saipem

Società quotate, revisione stime da comunicare subito

Corte di cassazione - Sentenza 14 febbraio 2018 n. 3577

Le società quotate devono comunicare «senza indugio» al mercato variazioni rilevanti degli indici di bilancio rispetto ai report previsionali. E devono farlo non appena dispongono di informazioni precise ed attendibili. Non vi è dunque neppure la necessità di un via libera del Cda che comunque, se nelle intenzioni dell'azienda, va convocato in tempi strettissimi. Alla luce di questi principi la Corte di cassazione, sentenza 3577 di oggi, ha respinto il ricorso di Saipem contro la sanzione pecuniaria ...

