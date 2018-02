Cermec, annullata la revoca del concordato preventivo

prova di resistenza voto

Si apre un nuovo capitolo per il concordato preventivo di Cermec (Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara), società pubblica per la gestione dei rifiuti, omologato dal tribunale di Massa nel 2011 ma revocato dalla Corte di appello di Genova, nel 2013, su istanza di Unicredit che lamentava un errato computo dei suoi crediti ipotecari ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato stesso. La Cassazione, sentenza n. 4192 del 21 febbraio 2018, ha infatti accolto - con rinvio - il ricorso della municipalizzata affermando che il giudice di secondo grado nell'accogliere il reclamo della banca non ha considerato se quei voti sarebbero effettivamente stati decisivi ai fini dell'approvazione del piano di risanamento, applicando il criterio della cd. «prova di resistenza del voto». La questione, in particolare, riguardava la mancata considerazione di un credito ipotecario di Unicredit, a seguito del finanziamento concesso a ErreErre, società controllata da Cermec, per il quale la municipalizzata aveva concesso garanzie fideiussorie. Tale credito, avrebbe dato alla banca il diritto ad entrare nella classe A dei creditori, quelli con diritto al ristoro integrale, e non in quella b2, dei creditori ordinari con diritto ad avere soddisfazione nella misura del 25%.

I giudici di legittimità hanno dunque esteso anche al concordato preventivo il principio della prova di resistenza già da tempo espresso a proposito delle delibere assembleari. Per la Cassazione dunque: «in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 LF, l'esclusione dal diritto di voto di un creditore (nella specie, perché titolare di un credito che era contestato ma che si riveli essere stato fondatamente fatto valere) non comporta di per sé stessa l'invalidità della deliberazione di approvazione della proposta adottata senza che il creditore abbia espresso il suo voto, essendo necessario verificare se, escluso un tale credito, a suo tempo, dal computo della maggioranza di voto deliberativo, residui una somma di consensi necessaria per la validità della decisione, calcolata sugli effettivi aventi diritto al voto». «Sicché - prosegue - va negato il carattere determinante del voto del creditore che si opponga all'omologazione della proposta concordataria e che, una volta respinta tale sua opposizione, proponga reclamo ex art. 183, 10 co., LF per la revoca dell'omologazione già deliberata dal Tribunale». Ne discende, conclude la decisione, «l'erroneità della conclusione raggiunta dalla Corte territoriale che, completando il suo ragionamento sulla base dell'accertata mancata inclusione di Unicredit tra i creditori a cui riconoscere il diritto di voto ha, solo per questo, concluso per la revoca dell'omologazione senza la verifica della cd. prova di resistenza, sopra menzionata».