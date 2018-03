offerta abusiva

Bcc, offerta al pubblico di azioni sottoposta al Tuf

Corte di cassazione - Sentenza 28 febbraio 2018 n. 4642

Scatta la sanzione per “offerta al pubblico abusiva” per chi metta in vendita le azioni di una società in via di costituzione attraverso un sito internet, senza la preventiva autorizzazione del prospetto informativo da parte della Consob. Né il carattere di “banca cooperativa” esonera dal rispetto del Tuf, dal momento che l'operazione è comunque qualificabile come investimento finanziario. La Corte di cassazione, sentenza 4642 di oggi, ha definitivamente respinto il ricorso del presidente del Comitato ...

