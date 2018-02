Lascia sbalorditi il comunicato stampa rilasciato ieri dalla Giunta esecutiva centrale dell'ANM di “contrarietà alla proclamazione di prolungate astensioni dalle udienze da parte della magistratura onoraria” e di “dialogo su possibili modifiche della riforma”. Lo scrivono in una nota Maria Flora Di Giovanni e Alberto Rossi rispettivamente Presidente nazionale Segretario Generale dell'Unione nazionale dei giudici di pace. “È gravissima – proseguono - l'affermazione di ANM che vorrebbe limitare le motivazioni della nostra protesta a ragioni di natura meramente economica”. “Noi stiamo scioperando da oltre un anno per garantire un migliore servizio Giustizia ai cittadini e preservare l'indipendenza dei giudici onorari e la loro professionalità, cancellate da una riforma che vorrebbe relegarci a mere “ancelle” dei magistrati di carriera, sia all'interno dell'ufficio del processo, sia negli uffici dei giudici di pace, dove saremmo assoggettati a loro direttive nell'esercizio della giurisdizione in aperta violazione della Costituzione, con la sostanziale cancellazione del giudizio di primo grado, appiattito sulla giurisprudenza dei Tribunali”.



«Senza considerare – continua la nota firmata da Maria Flora Di Giovanni e Alberto Rossi - la necessità ineludibile di un corretto inquadramento della magistratura onoraria nell'ambito dei principi fondamentali sanciti dall'ordinamento costituzionale e comunitario, previo riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro e di tutte le correlate tutele giuridiche, economiche e previdenziali, a partire dal diritto alla pensione e dal diritto alla retribuzione nei periodi di malattia, maternità, paternità, ferie, tutele fondamentali, anche a garanzia della dignità ed indipendenza della magistratura, neppure accennate nel comunicato ANM. Non sono certo i nostri scioperi, ma proprio il trattamento indecoroso riservato ai giudici di pace ed ai magistrati onorari ad attentare gravemente agli inviolabili diritti di Giustizia dei cittadini. Domani verrà convocato il direttivo nazionale congiunto dell'Unione Nazionale Giudici di Pace e dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace per decidere sulla proclamazione immediata di un nuovo mese di sciopero da tenersi subito dopo le consultazioni elettorali».