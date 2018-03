Cirio bond

Intermediari finanziari, il warning successivo non elide il nesso causale

Corte di cassazione - Sentenza 28 febbraio 2018 n. 4727

L'intermediario finanziario non può trincerarsi dietro il profilo “speculativo” dell'investitore per aggirare l'obbligo di fornire la prova di averlo informato sui rischi del prodotto - le obbligazioni Cirio -, in primis quello relativo alla possibilità di perdere il capitale. Non solo, l'aver fornito in un secondo momento un warning relativo all'andamento del mercato ed al fatto che il bond era privo di rating non esonera da responsabilità l'intermediario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24