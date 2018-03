caso previti

Wikipedia non responsabile dei contenuti

Corte di appello - Sentenza 19 febbraio 2018

Wikipedia ha vinto in Appello contro Cesare Previti che aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Roma del 2013 in cui si sanciva che l'enciclopedia online, in quanto fornitore di servizi di hosting e non di contenuti, non potesse essere ritenuta responsabile dei contenuti scritti dagli utenti. In secondo grado, l'avvocato – che aveva chiesto 50mila euro di risarcimento - ha sostenuto che Wikipedia fosse corresponsabile per le affermazioni “inesatte” e “diffamanti” contenute nella voce italiana ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24