aiuti di stato

Ici, alla Corte Ue il monopolio di Poste nella gestione del conto

Corte di Cassazione - ordinanza interlocutoria 6 marzo 2018 n. 5342

Finisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che dovrà giudicare se integri o meno un aiuto di Stato illegittimo, la gestione monopolistica del conto corrente per la raccolta dell'Ici da parte Poste italiane. Non solo, anche se il monopolio fosse ritenuto legittimo, in quanto riconosciuto parte dei servizi di interesse economici generale (Sieg), i giudici europei dovranno comunque affrontare la questione del potere unilaterale di Poste nel determinare la commissione (fissata in 0,23 centesimi). ...

