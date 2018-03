prodigalità

Amministrazione di sostegno per chi fa debiti per il “gratta e vinci”

Corte di cassazione - Sentenza 7 marzo 2018 n. 5492

Amministrazione di sostegno per “prodigalità” per chi spende cifre esorbitanti rispetto alle proprie disponibilità economiche al “caffè” e comprando “gratta e vinci”. La Cassazione, sentenza 5492 di oggi, ha infatti chiarito che «può adottarsi la misura di protezione, nell'interesse del beneficiario, anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e dunque anche quando ricorra una condizione di prodigalità».

