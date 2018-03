Si è insediato ieri il nuovo Consiglio Notarile di Milano, l'organo di governo dei notai dei distretti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese che rappresenta 549 notai lombardi, che si rinnova con la nomina all'unanimità del nuovo Presidente Ignazio Leotta - notaio in Varese, già componente del precedente Consiglio - che succede a Arrigo Roveda. Con l'Assemblea del Collegio dei Distretti Riuniti, tenutasi lo scorso 28 febbraio, sono stati inoltre eletti quali nuovi componenti del Consiglio i notai Patrizia Antognazza e Carlo Marchetti - entrambi con sede in Milano - che per la consueta rotazione delle cariche subentrano ai notai Sveva Dalmasso e Arrigo Roveda. Il Consiglio ha inoltre confermato il consigliere Carlo Munafò che continuerà a ricoprire l'incarico di Segretario. Il nuovo Consiglio Notarile di Milano per l'anno in corso risulta pertanto così composto: Presidente, Ignazio Leotta; Segretario, Carlo Munafò; Tesoriere, Sergio Rovera; Consiglieri, Patrizia Antognazza, Sabrina Chibbaro, Nicoletta Ferrario, Carlo Saverio Fossati, Giuseppe Gallizia, Luca Iberati, Carlo Marchetti e Piercarlo Mattea. Lo comunica il Consiglio con una nota.