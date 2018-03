invalidità permanente

Sinistri, “danno morale” da provare separatamente

Corte di cassazione - Sentenza 27 marzo 2018 n. 7513

Nel caso di danno alla salute a seguito di un incidente stradale, il risarcimento corrispondente ad un determinato grado di invalidità riconosciuta, ricomprende già la menomazione degli aspetti «dinamico relazionali» che sono una conseguenza «normale» del danno alla salute. E non dunque un danno diverso. A meno che le peculiarità del caso concreto non abbiano acuito le conseguenze della menomazione per quel particolare soggetto, così giustificando un aumento del risarcimento di base del danno biologico, ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24